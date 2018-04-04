они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:06
они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:20
Так можно и продукты исправить. Типа, мы просекли что на кассе вы взяли книжку по акции 7дней.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:23
ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27
Re: Monobank
Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27
Re: Monobank
У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:29
для кешбека указаны четкие мсс за которые он платится
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:29
А я спорт и развлекуху. Надеюсь, сюрпризов не будет. или ?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:35
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:36
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54
Re: Monobank
В мордокниге, каждый второй хвастался, что Амазон это категория Книги. Естественно это не осталось незамеченным. Странно что так долго продержались.
Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 05 кві, 2018 10:58, всього редагувалось 2 разів.
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