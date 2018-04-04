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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568>
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:06

  korovas2 написав:
Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?

Спросите в поддержке мсс на который подменяют амазон. Запишем в справочник по свинорыловедению.


они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:20

  IMPRINTER написав:они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...

Так можно и продукты исправить. Типа, мы просекли что на кассе вы взяли книжку по акции 7дней.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:23

  wig написав:
  IMPRINTER написав:они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...

Так можно и продукты исправить. Типа, мы просекли что на кассе вы взяли книжку по акции 7дней.


ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27

Re: Monobank

Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко

У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:29

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко

У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.


для кешбека указаны четкие мсс за которые он платится
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:29

  alexandr_kysil написав:Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..

А я спорт и развлекуху. Надеюсь, сюрпризов не будет. или ?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:35

  wig написав:
  alexandr_kysil написав:Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..

А я спорт и развлекуху. Надеюсь, сюрпризов не будет. или ?

Карабас уже путешествия %)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:36

  maxim2014 написав:Карабас уже путешествия %)

"Спортмастер", хоть, не пивная?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54

Re: Monobank

В мордокниге, каждый второй хвастался, что Амазон это категория Книги. Естественно это не осталось незамеченным. Странно что так долго продержались.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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