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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:06
korovas2 написав:
Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?
Спросите в поддержке мсс на который подменяют амазон. Запишем в справочник по свинорыловедению.
они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:20
IMPRINTER написав:
они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...
Так можно и продукты исправить. Типа, мы просекли что на кассе вы взяли книжку по акции 7дней.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:23
wig написав: IMPRINTER написав:
они ответят что мсс книги но это ошибка поээхтому они исправляют типа зная об ошибке .. с новой почтой так же ж ...
Так можно и продукты исправить. Типа, мы просекли что на кассе вы взяли книжку по акции 7дней.
ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27
Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..
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alexandr_kysil
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27
IMPRINTER написав:
ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко
У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:29
wig написав: IMPRINTER написав:
ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко
У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.
для кешбека указаны четкие мсс за которые он платится
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:29
alexandr_kysil написав:
Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..
А я спорт и развлекуху. Надеюсь, сюрпризов не будет. или ?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:35
wig написав: alexandr_kysil написав:
Тю, уже Амазон не книги??
А то я книги выбрал и жду пока курс бакса опустят, чтобы насвинорылить..
А я спорт и развлекуху. Надеюсь, сюрпризов не будет. или ?
Карабас уже путешествия %)
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maxim2014
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:36
maxim2014 написав:
Карабас уже путешествия %)
"Спортмастер", хоть, не пивная?
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wig
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54
В мордокниге, каждый второй хвастался, что Амазон это категория Книги. Естественно это не осталось незамеченным. Странно что так долго продержались.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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