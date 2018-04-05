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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54
IMPRINTER написав: wig написав: IMPRINTER написав:
ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко
У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.
для кешбека указаны четкие мсс за которые он платится
Вот-вот. Требую указывать МСС в описании операции!
Сказочники, а не банкиры
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:01
clientage написав:
Вот-вот. Требую указывать МСС в описании операции!
шоб они убрали возможность играться категориями?
это только других можно обвинять в свинорыльстве.
а сами так и норовят как сделать бы побольше операций без кешбека.
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mephala
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:01
Фантом написав:
Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.
Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:19
wig написав: Фантом написав:
Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.
Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.
Универсал предоставлял не более 200 грн за кешбек и было ровно 5% по категории , тут извините , но афера в кубе с кешбеком и категориями
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:24
wig написав: Фантом написав:
Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.
Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.
И фирменный адидас тож как развлечения идет...
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:27
wig написав: Фантом написав:
Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.
Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.
Моне по барабану дешёвый магазин или нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:31
Олег Гороховский
Мы решили добавить вам еще немного аргументов в пользу mono.
Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.
Суммы трат больше 80 евро с двойной конвертацией (DCC) проходят в зависимости от того разрешили ли вы или нет в настройках приложения двойные конвертации.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:37
IMPRINTER написав:
Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.
По DCC продавец добавляет, в среднем, 4%. А, особо наглые и 6. Ну, спасибо Гороху, что еще своих не добавил. Только раньше была защита, когда не видишь терминала, а тебе любезно накрутили DCC, операция не проходила. А теперь может и пройти.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
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Кащей
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22
wig написав: IMPRINTER написав:
Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.
По DCC продавец добавляет, в среднем, 4%. А, особо наглые и 6
А продавец при чём? Я так понимаю, вы видите на экране терминала сумму 1000 гривен, а банк, выпустивший карту, списывает 1200 гривен, любезно конвертирую гривну в гривну через какую-нибудь валюту.
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safonovstanislav
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