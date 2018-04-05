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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54

  IMPRINTER написав:
  wig написав:
  IMPRINTER написав:ну это ж горох ... обзывает народ свинорылами, а сам ведет себя так же ... пусть он определиться - он платит за мсс - если так то пусть платит за него при любой ситуации в пользу клиента или в пользу гороха - а так выходит как-то однобоко

У него все формулировки размытые.
Типа, если мы определим, что покупка была не покупкой, а переводом или фишками в казино - комиссия за счет кредитных.


для кешбека указаны четкие мсс за которые он платится

Вот-вот. Требую указывать МСС в описании операции!
Сказочники, а не банкиры :evil: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:01

  clientage написав:Вот-вот. Требую указывать МСС в описании операции!

шоб они убрали возможность играться категориями?
это только других можно обвинять в свинорыльстве.
а сами так и норовят как сделать бы побольше операций без кешбека.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:01

Re: Monobank

  Фантом написав:Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.

Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:19

  wig написав:
  Фантом написав:Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.

Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.

Универсал предоставлял не более 200 грн за кешбек и было ровно 5% по категории , тут извините , но афера в кубе с кешбеком и категориями
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:24

  wig написав:
  Фантом написав:Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.

Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.


И фирменный адидас тож как развлечения идет...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:27

  wig написав:
  Фантом написав:Спортмастером хвастались меньше, но идиотов в той группе хватает.

Чем там хвастаться, магазин не дешевый, 10% еще не известно, отобьется ли.

Моне по барабану дешёвый магазин или нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:31

Олег Гороховский

Мы решили добавить вам еще немного аргументов в пользу mono.

Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.

Суммы трат больше 80 евро с двойной конвертацией (DCC) проходят в зависимости от того разрешили ли вы или нет в настройках приложения двойные конвертации.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:37

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.

По DCC продавец добавляет, в среднем, 4%. А, особо наглые и 6. Ну, спасибо Гороху, что еще своих не добавил. Только раньше была защита, когда не видишь терминала, а тебе любезно накрутили DCC, операция не проходила. А теперь может и пройти.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18

Re: Monobank

Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22

  wig написав:
  IMPRINTER написав:Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.

По DCC продавец добавляет, в среднем, 4%. А, особо наглые и 6

А продавец при чём? Я так понимаю, вы видите на экране терминала сумму 1000 гривен, а банк, выпустивший карту, списывает 1200 гривен, любезно конвертирую гривну в гривну через какую-нибудь валюту.
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