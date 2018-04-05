Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:31

Олег Гороховский



Мы решили добавить вам еще немного аргументов в пользу mono.



Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.



Суммы трат больше 80 евро с двойной конвертацией (DCC) проходят в зависимости от того разрешили ли вы или нет в настройках приложения двойные конвертации.

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