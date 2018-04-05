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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:42
wig написав: IMPRINTER написав:
Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.
По DCC продавец добавляет, в среднем, 4%. А, особо наглые и 6. Ну, спасибо Гороху, что еще своих не добавил. Только раньше была защита, когда не видишь терминала, а тебе любезно накрутили DCC, операция не проходила. А теперь может и пройти.
Я учора квитки купив за 7300, хоча при оплаті через євро/долар виходило 8100, та ще й кешбек за подорожі. Тому я цілковито підтримую це рішення.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44
safonovstanislav написав:
А продавец при чём? Я так понимаю, вы видите на экране терминала сумму 1000 гривен, а банк, выпустивший карту, списывает 1200 гривен, любезно конвертирую гривну в гривну через какую-нибудь валюту.
В Украине такое возможно только через инет.
А за границей рассказываю: платите 100 тугриков, даете карту. Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.
И, большинство украинских банков еще эту грн переведут в доллар, к доллару накинут до 3% за конвертацию в грн, и спишут по курсу покупки.
Вот этот второй этап Горох пообещал не делать на суммах до 80 eur.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:48
klug написав:
Я учора квитки купив за 7300, хоча при оплаті через євро/долар виходило 8100, та ще й кешбек за подорожі. Тому я цілковито підтримую це рішення.
7300 бумаги больше 80 евр, так что на цитируемую покупку рішення не розповсюджується.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:51
wig написав:
Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.
Перед вводом пин-кода вы обязаны ознакомиться с суммой. Тем более в тугриках. Зная контингент продавцов, в странах, где оплата во всяких местных фунтах, лирах, там могут и специально лишний нолик к оплате добавить или сделать к цене умножение x2 или x3, и делают это, по собственному опыту оплат картой в этих странах. Так что, не знаю, как вообще можно вводить пин-код, не проверив сумму.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:52
safonovstanislav написав:
Перед вводом пин-кода вы обязаны ознакомиться с суммой. Тем более в тугриках.
Ну, в принципе, да. Но, расслабились на отдыхе, или, наоборот, устали после перелета. Вот и случаются такие казусы.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:14
Перед вводом пин-кода вы обязаны ознакомиться с суммой. Тем более в тугриках. Зная контингент продавцов, в странах, где оплата во всяких местных фунтах, лирах, там могут и специально лишний нолик к оплате добавить или сделать к цене умножение x2 или x3, и делают это, по собственному опыту оплат картой в этих странах. Так что, не знаю, как вообще можно вводить пин-код, не проверив сумму.
DCC в последнее время сильно расправил крылья и отнюдь не только в странах, где платят "во всяких местных фунтах, лирах". Попасть можно практически в любой европейской стране. Ну а в таких странах, как Польша, очень сложно на него не нарваться.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:16
В том году уже и в Турции было, как в торговых точках, так и в меню банкоматов.
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