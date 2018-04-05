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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:42
wig написав: IMPRINTER написав:
Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.
По DCC продавец добавляет, в среднем, 4%. А, особо наглые и 6. Ну, спасибо Гороху, что еще своих не добавил. Только раньше была защита, когда не видишь терминала, а тебе любезно накрутили DCC, операция не проходила. А теперь может и пройти.
Я учора квитки купив за 7300, хоча при оплаті через євро/долар виходило 8100, та ще й кешбек за подорожі. Тому я цілковито підтримую це рішення.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44
safonovstanislav написав:
А продавец при чём? Я так понимаю, вы видите на экране терминала сумму 1000 гривен, а банк, выпустивший карту, списывает 1200 гривен, любезно конвертирую гривну в гривну через какую-нибудь валюту.
В Украине такое возможно только через инет.
А за границей рассказываю: платите 100 тугриков, даете карту. Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.
И, большинство украинских банков еще эту грн переведут в доллар, к доллару накинут до 3% за конвертацию в грн, и спишут по курсу покупки.
Вот этот второй этап Горох пообещал не делать на суммах до 80 eur.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:48
klug написав:
Я учора квитки купив за 7300, хоча при оплаті через євро/долар виходило 8100, та ще й кешбек за подорожі. Тому я цілковито підтримую це рішення.
7300 бумаги больше 80 евр, так что на цитируемую покупку рішення не розповсюджується.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:51
wig написав:
Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.
Перед вводом пин-кода вы обязаны ознакомиться с суммой. Тем более в тугриках. Зная контингент продавцов, в странах, где оплата во всяких местных фунтах, лирах, там могут и специально лишний нолик к оплате добавить или сделать к цене умножение x2 или x3, и делают это, по собственному опыту оплат картой в этих странах. Так что, не знаю, как вообще можно вводить пин-код, не проверив сумму.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:52
safonovstanislav написав:
Перед вводом пин-кода вы обязаны ознакомиться с суммой. Тем более в тугриках.
Ну, в принципе, да. Но, расслабились на отдыхе, или, наоборот, устали после перелета. Вот и случаются такие казусы.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:14
Перед вводом пин-кода вы обязаны ознакомиться с суммой. Тем более в тугриках. Зная контингент продавцов, в странах, где оплата во всяких местных фунтах, лирах, там могут и специально лишний нолик к оплате добавить или сделать к цене умножение x2 или x3, и делают это, по собственному опыту оплат картой в этих странах. Так что, не знаю, как вообще можно вводить пин-код, не проверив сумму.
DCC в последнее время сильно расправил крылья и отнюдь не только в странах, где платят "во всяких местных фунтах, лирах". Попасть можно практически в любой европейской стране. Ну а в таких странах, как Польша, очень сложно на него не нарваться.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:16
В том году уже и в Турции было, как в торговых точках, так и в меню банкоматов.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:17
IMPRINTER написав:
Уже пару дней как отменили двойную конвертацию (DCC) на все траты, кроме снятия наличных, на суммы до 80 евро.
Не могу вот понять, как можно "отменить" технологический механизм, посредством которого происходит оплата.
Надеюсь, имеется ввиду, что списание происходит по сумме авторизации, независимо от действительной валюты биллинга.
Кстати, операции в других валютах по этой карте проводятся с конвертацией через евро, а не через доллар, как в большинстве других банков. Мне кажется, что это хуже, потому что спреды по евро традиционно выше, и курс евро более волатильный, и может невзначай хорошую дополнительную сумму списать в момент биллинга. Может, конечно, и наоборот, но попадосы запоминаются лучше.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:27
M-Audio написав:
Мне кажется, что это хуже, потому что спреды по евро традиционно выше, и курс евро более волатильный, и может невзначай хорошую дополнительную сумму списать в момент биллинга.
Спреды выше в паре с гривной.
Но, есть валюты у которых с евро уже спред, чем с долларом.
M-Audio написав:
Не могу вот понять, как можно "отменить" технологический механизм, посредством которого происходит оплата.
Двойная конвертация и придумана укробанками, значительно позже внедрения DCC. Году в 14-м ее изобрели в эпоху социального доллара. Когда даже 6% dccшной надбавки к оф. курсу выходило значительно ниже курса рыночного.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58
wig написав:
Двойная конвертация и придумана укробанками, значительно позже внедрения DCC. Году в 14-м ее изобрели в эпоху социального доллара. Когда даже 6% dccшной надбавки к оф. курсу выходило значительно ниже курса рыночного.
Кочевники месяцами ездили туда-сюда в Польшу и другие соседние страны, "зарабатывая" на разнице между официальным и реальным курсом. А потом банковские свинорылы придумали задним числом минусануть карты таких хитровыдуманных бизнесменов за все месяцы на сотни тысяч гривен.
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