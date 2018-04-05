Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:16

В том году уже и в Турции было, как в торговых точках, так и в меню банкоматов.

Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.