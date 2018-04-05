Ну, Приват вроде откатил свою двойную конвертацию, для тех проводок, которые прошли до официального объявления.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:04
Re: Monobank
Ну, Приват вроде откатил свою двойную конвертацию, для тех проводок, которые прошли до официального объявления.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:05
Так карта-то гривневая, о чем и речь.
Спреды МПС гораздо веселее спредов украинских банков, в любом случае.
Не так. Двойная конвертация - это проявление использования DCC в определенных условиях. И это не придумано в эпоху, это всегда было. Просто до 14 года разница была копеечная, и, либо не особенно замечалась клиентами, или вообще скрывалась банком. А в 14-м году нацбанк в очередной раз съехал с катушек, и выставлял официальные курсы процентов на 20 ниже рыночных. А, поскольку МПС ориентируется на официальный курс, в банк к списанию приходили суммы в долларах, на столько же не соответствующие суммам авторизации в гривнах, что и привело к возмущениям клиентов и отключениям банками этой возможности.
Вот теперь "Моно" решил, по-видимому, опять брать на себя детали DCC по гривне, благо, официальные курсы сейчас вменяемые. Но только на небольших суммах - опыт, однако.
А "DCC-шной надбавки", по-видимому, не существует. Эта "надбавка" - просто следствие разницы курсов и спредов, усугубленное бОльшим количеством операций.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09
Re: Monobank
Совершенно с вами не согласен.
DCC это просто конвертация на стороне мерчанта. С обязательным фиксом курса на дату покупки, что бы человек заплатил ровно столько, сколько видит на терминале в привычной валюте.
В нормальных банках никто обратную конвертацию не применяет.
А, к примеру, в банках РФ обычно есть комиссия за трансграничные транзакции в рублях, но она, хоть, известна заранее.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:29
Как не проводить обратную конвертацию если от МПС прийдут $ а карта в гривнах?
DCC это перевод тугриков в $ через гривну и с возможным доп. процентом.
Без DCC тугрики в доллар переводяться по курсу МПС.
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