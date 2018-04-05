Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:05

wig написав: M-Audio написав: Мне кажется, что это хуже, потому что спреды по евро традиционно выше, и курс евро более волатильный, и может невзначай хорошую дополнительную сумму списать в момент биллинга. Мне кажется, что это хуже, потому что спреды по евро традиционно выше, и курс евро более волатильный, и может невзначай хорошую дополнительную сумму списать в момент биллинга.

Спреды выше в паре с гривной. Спреды выше в паре с гривной.

Но, есть валюты у которых с евро уже спред, чем с долларом.

Двойная конвертация и придумана укробанками, значительно позже внедрения DCC. Году в 14-м ее изобрели в эпоху социального доллара. Когда даже 6% dccшной надбавки к оф. курсу выходило значительно ниже курса рыночного.

Так карта-то гривневая, о чем и речь.Спреды МПС гораздо веселее спредов украинских банков, в любом случае.Не так. Двойная конвертация - это проявление использования DCC в определенных условиях. И это не придумано в эпоху, это всегда было. Просто до 14 года разница была копеечная, и, либо не особенно замечалась клиентами, или вообще скрывалась банком. А в 14-м году нацбанк в очередной раз съехал с катушек, и выставлял официальные курсы процентов на 20 ниже рыночных. А, поскольку МПС ориентируется на официальный курс, в банк к списанию приходили суммы в долларах, на столько же не соответствующие суммам авторизации в гривнах, что и привело к возмущениям клиентов и отключениям банками этой возможности.Вот теперь "Моно" решил, по-видимому, опять брать на себя детали DCC по гривне, благо, официальные курсы сейчас вменяемые. Но только на небольших суммах - опыт, однако.А "DCC-шной надбавки", по-видимому, не существует. Эта "надбавка" - просто следствие разницы курсов и спредов, усугубленное бОльшим количеством операций.