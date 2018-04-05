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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:04

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Кочевники месяцами ездили туда-сюда в Польшу и другие соседние страны, "зарабатывая" на разнице между официальным и реальным курсом. А потом банковские свинорылы придумали задним числом минусануть карты таких хитровыдуманных бизнесменов за все месяцы на сотни тысяч гривен.

Ну, Приват вроде откатил свою двойную конвертацию, для тех проводок, которые прошли до официального объявления.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:05

  wig написав:
  M-Audio написав:Мне кажется, что это хуже, потому что спреды по евро традиционно выше, и курс евро более волатильный, и может невзначай хорошую дополнительную сумму списать в момент биллинга.

Спреды выше в паре с гривной.

Так карта-то гривневая, о чем и речь.
Но, есть валюты у которых с евро уже спред, чем с долларом.

Спреды МПС гораздо веселее спредов украинских банков, в любом случае.
Двойная конвертация и придумана укробанками, значительно позже внедрения DCC. Году в 14-м ее изобрели в эпоху социального доллара. Когда даже 6% dccшной надбавки к оф. курсу выходило значительно ниже курса рыночного.

Не так. Двойная конвертация - это проявление использования DCC в определенных условиях. И это не придумано в эпоху, это всегда было. Просто до 14 года разница была копеечная, и, либо не особенно замечалась клиентами, или вообще скрывалась банком. А в 14-м году нацбанк в очередной раз съехал с катушек, и выставлял официальные курсы процентов на 20 ниже рыночных. А, поскольку МПС ориентируется на официальный курс, в банк к списанию приходили суммы в долларах, на столько же не соответствующие суммам авторизации в гривнах, что и привело к возмущениям клиентов и отключениям банками этой возможности.
Вот теперь "Моно" решил, по-видимому, опять брать на себя детали DCC по гривне, благо, официальные курсы сейчас вменяемые. Но только на небольших суммах - опыт, однако.
А "DCC-шной надбавки", по-видимому, не существует. Эта "надбавка" - просто следствие разницы курсов и спредов, усугубленное бОльшим количеством операций.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09

Re: Monobank

  M-Audio написав:Не так. Двойная конвертация - это проявление использования DCC в определенных условиях.

Совершенно с вами не согласен.
DCC это просто конвертация на стороне мерчанта. С обязательным фиксом курса на дату покупки, что бы человек заплатил ровно столько, сколько видит на терминале в привычной валюте.
В нормальных банках никто обратную конвертацию не применяет.
А, к примеру, в банках РФ обычно есть комиссия за трансграничные транзакции в рублях, но она, хоть, известна заранее.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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  wig написав:
  M-Audio написав:Не так. Двойная конвертация - это проявление использования DCC в определенных условиях.

Совершенно с вами не согласен.
DCC это просто конвертация на стороне мерчанта. С обязательным фиксом курса на дату покупки, что бы человек заплатил ровно столько, сколько видит на терминале в привычной валюте.
В нормальных банках никто обратную конвертацию не применяет.
А, к примеру, в банках РФ обычно есть комиссия за трансграничные транзакции в рублях, но она, хоть, известна заранее.


Как не проводить обратную конвертацию если от МПС прийдут $ а карта в гривнах?

DCC это перевод тугриков в $ через гривну и с возможным доп. процентом.
Без DCC тугрики в доллар переводяться по курсу МПС.
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