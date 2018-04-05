Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:30
Re: Monobank
Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.
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