Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:30

wig написав: А за границей рассказываю: платите 100 тугриков, даете карту. Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу. А за границей рассказываю: платите 100 тугриков, даете карту. Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.

Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.