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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:30

Re: Monobank

  wig написав:А за границей рассказываю: платите 100 тугриков, даете карту. Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.

Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.
Flamingo
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