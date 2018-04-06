Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:30
Re: Monobank
Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:18
Re: Monobank
И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:19
Re: Monobank
так все ж ныли что не спрашивает ))
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:35
ЦВВ платёжные системы запоминать запрещают, поэтому всё правильно сделали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:37
Re: Monobank
его никто не запоминал. Было реализовано через токен, который позволял повторять операцию как авторизированную ранее
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:38
Правильно, но неудобно. У меня большинство карт в тумбочке на полке.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:45
Я понимаю когда карты принадлежат одному человеку, тогда этот токен облегчает жизнь. И то, нормальные платёжные системы сначала верифицируют клиента через 3Д или Лукап, а потом списывают с карты любые суммы.
А Моня, тупо после первого перевода или списания давал возможность "запомнить карту". И делать сней всё что угодно. Я ещё пару дней назад мог спокойно перевести с карты соседа любую сумму, потому что когда-то он через Моню перевёл мне небольшую сумму.
П.С. Записать CVV код, где угодно вобще не проблема. У меня вместо номера телефона, по каждой карте записана. Не приходится даже из приложения выходить.
П.П.С. Для любителей токенов. Мегабанк по таким операциям сразу давал отлуп, и если бы Моня не одумался другие банки пришли бы к этому.
И это было бы плохо. Очень плохо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:56
Re: Monobank
Если бы сосед скинул вам на карту моно - вы бы ничего не могли снимать с карты без разрешения. А значит сосед ввел все данные карты на вашем устройстве... Тоесть буквально рассказал все данные карты третим лицам ))
Так делать нельзя вообще-то...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:16
ща пополнил,как всегда,не спрашивало.
Обсуждалось же уже
viewtopic.php?p=4331037#p4331037
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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