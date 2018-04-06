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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:30

Re: Monobank

  wig написав:А за границей рассказываю: платите 100 тугриков, даете карту. Вам протягивают выносную клавиатуру для ввода пин-кода, где сумма и валюта может быть и не видна. И, вуаля, вместо тугрика списалось грн по варварскому курсу.

Что мешает перед тем как протягиваете свою карту для оплаты сказать: "I'd like to pay in local currency"? За последние 3 года после произнесения данной фразы у меня еще ни разу не списали ни в какой другой денежной единице кроме местной валюты.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:18

Re: Monobank

И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:19

Re: Monobank

так все ж ныли что не спрашивает ))
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:35

  Andrew75 написав:И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.

ЦВВ платёжные системы запоминать запрещают, поэтому всё правильно сделали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:37

Re: Monobank

его никто не запоминал. Было реализовано через токен, который позволял повторять операцию как авторизированную ранее
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:38

  Фантом написав:
  Andrew75 написав:И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.

ЦВВ платёжные системы запоминать запрещают, поэтому всё правильно сделали.


Правильно, но неудобно. У меня большинство карт в тумбочке на полке.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:45

  makor06 написав:его никто не запоминал. Было реализовано через токен, который позволял повторять операцию как авторизированную ранее

Я понимаю когда карты принадлежат одному человеку, тогда этот токен облегчает жизнь. И то, нормальные платёжные системы сначала верифицируют клиента через 3Д или Лукап, а потом списывают с карты любые суммы.
А Моня, тупо после первого перевода или списания давал возможность "запомнить карту". И делать сней всё что угодно. Я ещё пару дней назад мог спокойно перевести с карты соседа любую сумму, потому что когда-то он через Моню перевёл мне небольшую сумму.

П.С. Записать CVV код, где угодно вобще не проблема. У меня вместо номера телефона, по каждой карте записана. Не приходится даже из приложения выходить.

П.П.С. Для любителей токенов. Мегабанк по таким операциям сразу давал отлуп, и если бы Моня не одумался другие банки пришли бы к этому.
И это было бы плохо. Очень плохо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:56

Re: Monobank

Если бы сосед скинул вам на карту моно - вы бы ничего не могли снимать с карты без разрешения. А значит сосед ввел все данные карты на вашем устройстве... Тоесть буквально рассказал все данные карты третим лицам ))

Так делать нельзя вообще-то...
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:16

  makor06 написав:так все ж ныли что не спрашивает ))

ща пополнил,как всегда,не спрашивало.
Обсуждалось же уже
viewtopic.php?p=4331037#p4331037
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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