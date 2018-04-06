Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:45

makor06 написав: его никто не запоминал. Было реализовано через токен, который позволял повторять операцию как авторизированную ранее его никто не запоминал. Было реализовано через токен, который позволял повторять операцию как авторизированную ранее

Я понимаю когда карты принадлежат одному человеку, тогда этот токен облегчает жизнь. И то, нормальные платёжные системы сначала верифицируют клиента через 3Д или Лукап, а потом списывают с карты любые суммы.А Моня, тупо после первого перевода или списания давал возможность "запомнить карту". И делать сней всё что угодно. Я ещё пару дней назад мог спокойно перевести с карты соседа любую сумму, потому что когда-то он через Моню перевёл мне небольшую сумму.П.С. Записать CVV код, где угодно вобще не проблема. У меня вместо номера телефона, по каждой карте записана. Не приходится даже из приложения выходить.П.П.С. Для любителей токенов. Мегабанк по таким операциям сразу давал отлуп, и если бы Моня не одумался другие банки пришли бы к этому.И это было бы плохо. Очень плохо.