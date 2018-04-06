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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:28
Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Присоединяюсь к вопросу. Подскажите, где узнать?
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