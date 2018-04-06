Присоединяюсь к вопросу. Подскажите, где узнать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:28
Додано: Суб 07 кві, 2018 06:27
Re: Monobank
Додано: Суб 07 кві, 2018 06:38
Должен попадать, но наверняка вам никто не скажет, зависит от настроек КОНКРЕТНОГО терминала (бывают случаи разных категорий даже в одном магазине на разных кассах) из за неправильной настройки.
Что мешает перед покупкой для проверки купить за 10ку что-нибудь не нужное, благо в приложении есть или нет кешбек видно сразу -зато потом наверняка будете знать МСС да данном терминале этого магазина в вашем городе
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:58
Какая категория?
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
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