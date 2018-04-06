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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:28

  Кащей написав:Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Присоединяюсь к вопросу. Подскажите, где узнать?
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 06:27

Re: Monobank

  freelancer написав:Ткните плз в ссылку, где именно mcc по категориям указаны?

заходите в приложение, вкладка кешбек, тыць в верхний правый угол на ¡ ® - там под каждую категорию перечень MCC. ;)
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 06:38

  freelancer написав:
  Кащей написав:Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Присоединяюсь к вопросу. Подскажите, где узнать?

Должен попадать, но наверняка вам никто не скажет, зависит от настроек КОНКРЕТНОГО терминала (бывают случаи разных категорий даже в одном магазине на разных кассах) из за неправильной настройки.
Что мешает перед покупкой для проверки купить за 10ку что-нибудь не нужное, благо в приложении есть или нет кешбек видно сразу :!: -зато потом наверняка будете знать МСС да данном терминале этого магазина в вашем городе 8)
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:58

Какая категория?

Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:38

  mihasik написав:Покупон,супердил...

Кто все эти люди ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:49

  mustbe написав:
  mihasik написав:Покупон,супердил...

Кто все эти люди ?

Они реально существуют ;-)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:42

  mihasik написав:Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?

попробуйте оплатить, потом расскажите
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  #<1 ... 569570571572
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