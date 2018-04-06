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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:28
Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Присоединяюсь к вопросу. Подскажите, где узнать?
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freelancer
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Додано: Суб 07 кві, 2018 06:27
freelancer написав:
Ткните плз в ссылку, где именно mcc по категориям указаны?
заходите в приложение, вкладка кешбек, тыць в верхний правый угол на ¡ ® - там под каждую категорию перечень MCC.
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Lost
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Додано: Суб 07 кві, 2018 06:38
freelancer написав: Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Присоединяюсь к вопросу. Подскажите, где узнать?
Должен попадать, но наверняка вам никто не скажет, зависит от настроек КОНКРЕТНОГО терминала (бывают случаи разных категорий даже в одном магазине на разных кассах) из за неправильной настройки.
Что мешает перед покупкой для проверки купить за 10ку что-нибудь не нужное, благо в приложении есть или нет кешбек видно сразу
-зато потом наверняка будете знать МСС да данном терминале этого магазина в вашем городе
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Lost
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Додано: Суб 07 кві, 2018 09:58
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
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mihasik
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:38
mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто все эти люди ?
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mustbe
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:49
mustbe написав: mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто все эти люди ?
Они реально существуют
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mihasik
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:42
mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
попробуйте оплатить, потом расскажите
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Lost
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:11
mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
Новая регистрация - новый полтос. Зачем платить деньгами?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:37
guntherhouse777 написав: mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
Новая регистрация - новый полтос. Зачем платить деньгами?
Там есть то, на что купон стоит 10 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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