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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:53
Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Спасибо! Спортмастер, по идее, тоже?
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55
Lost написав: freelancer написав:
Ткните плз в ссылку, где именно mcc по категориям указаны?
заходите в приложение, вкладка кешбек, тыць в верхний правый угол на ¡ ® - там под каждую категорию перечень MCC.
А у меня в списке просто перечень словесный, без кодов. Возможно потому, что ещё не подтвердил 2 рабочие категории по кешбеку.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55
freelancer написав: Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Спасибо! Спортмастер, по идее, тоже?
А фирменные магазины Adidas должны же попадать в категорию спорт?
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slasva
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:57
Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Почему-то не могу плюсануть с телефона, вернусь домой, с десктопа сделаю
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59
slasva написав: Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
А фирменные магазины Adidas должны же попадать в категорию спорт?
Судя по категоризации Драйв-спорта, не факт.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 18:15
freelancer написав:
Почему-то не могу плюсануть с телефона
внизу версия для ПК
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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