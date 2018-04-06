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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:53

  Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Спасибо! Спортмастер, по идее, тоже?
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55

  Lost написав:
  freelancer написав:Ткните плз в ссылку, где именно mcc по категориям указаны?

заходите в приложение, вкладка кешбек, тыць в верхний правый угол на ¡ ® - там под каждую категорию перечень MCC. ;)
А у меня в списке просто перечень словесный, без кодов. Возможно потому, что ещё не подтвердил 2 рабочие категории по кешбеку.
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:55

  freelancer написав:
  Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Спасибо! Спортмастер, по идее, тоже?

А фирменные магазины Adidas должны же попадать в категорию спорт?
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:57

  Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Почему-то не могу плюсануть с телефона, вернусь домой, с десктопа сделаю ;)
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59

  slasva написав:
  Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.

А фирменные магазины Adidas должны же попадать в категорию спорт?
Судя по категоризации Драйв-спорта, не факт.
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:15

Re: Monobank

  freelancer написав:Почему-то не могу плюсануть с телефона
внизу версия для ПК
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:08

Re: Monobank

freelancer написав:А у меня в списке просто перечень словесный, без кодов. Возможно потому, что ещё не подтвердил 2 рабочие категории по кешбеку.

Значок не біля категорій! А в правому верхньому куті!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:10

А фирменные магазины Adidas должны же попадать в категорию спорт?[/quote]



5941
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3112
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