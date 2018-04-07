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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 кві, 2018 14:07
Andrew75 написав:
И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.
это не для всех карт.
по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 17:56
freelancer написав: Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Спасибо! Спортмастер, по идее, тоже?
Нет, Спортмастер как раз спорт.
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