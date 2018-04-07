Andrew75 написав:И зачем было приложение портить? С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести. Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.
это не для всех карт. по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.
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Andrew75 написав:И зачем было приложение портить? С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести. Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.
это не для всех карт. по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.
вязал ща новую симку инфинити Visa.после сохранения начало просить - - - СVС2, хотя там CVV
Andrew75 написав:И зачем было приложение портить? С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести. Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.
это не для всех карт. по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.
у меня конкорд и свв не спрашивает, карта сохранена в приложении моно