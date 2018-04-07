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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575>
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:07

  Andrew75 написав:И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.


это не для всех карт.
по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:56

Re: Monobank

freelancer написав:
  Кащей написав:
Drive-sport - в развлечения и спорт попадает?
Проверил. Одежда.
Спасибо! Спортмастер, по идее, тоже?
Нет, Спортмастер как раз спорт.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:23

таки да,живоглот запаскудил

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.


это не для всех карт.
по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.

вязал ща новую симку инфинити Visa.после сохранения начало просить - - - СVС2, хотя там CVV :evil:Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:51

  M-Audio написав:Кстати, операции в других валютах по этой карте проводятся с конвертацией через евро, а не через доллар, как в большинстве других банков.

всегда всюду так не зависимо от банка : visa - через долар, master card через евро :!:
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:08

Re: Monobank

yama, а на практике это можно как-то выявить?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:46

  MASolomko написав:yama, а на практике это можно как-то выявить?

не знаю :oops: первое что в голову приходит - спросить в чате монобанка :roll: ? . Тут выше уже это оспорили - сказали что европейские банки в праве выбирать черпез долар или евро - но я НЕ верю в это.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:52

Re: Monobank

  yama написав:всегда всюду так не зависимо от банка : visa - через долар, master card через евро

Всегда со всех карт украинских банков через доллар, независимо от МПС. Только в Моно заявлено через евро, и это еще надо проверять.
  yama написав:Тут выше уже это оспорили - сказали что европейские банки в праве выбирать черпез долар или евро - но я НЕ верю в это.

А зря. Еще и фунты бывают.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:08

Re: Monobank

  wig написав:А зря. Еще и фунты бывают
надо смотреть список корров в Универе https://www.universalbank.com.ua/storag ... plncad.pdf
злоты,франки и канадцы тоже есть через DEUTSCHE BANK AG в пределах депозита ПМС :wink:
Но возможно МПС у них только с БТК (BANK TRUST CO.)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:15

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:И зачем было приложение портить?
С сегодняшнего дня, после обновления Моно начал запрашивать СВВ код при пополнении своей карты. Раньше так хорошо было, деньги переводились нажатием 1 кнопки, а теперь ещё надо судорожно СВВ искать. Иногда быстро надо перевести.
Нет, чтоб что-то полезное придумать, так они только портят.


это не для всех карт.
по некоторым картам подвязанным и раньше всегда был запрос на свв, например Конкорд.

у меня конкорд и свв не спрашивает, карта сохранена в приложении моно
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:17

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:надо смотреть список корров в Универе

То больше свифта касается, а валюта через которую конвертируются тугрики - это МПС. Доллар, Евро и Фунты в этом списке точно есть. Возможно, еще других пара-тройка.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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