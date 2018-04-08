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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:19

Re: Monobank

  wig написав:То больше свифта касается
то понятно,что инфо по свифтам.Но отседа вывод какие корры у них открыты,а значит и обеспечение по ПМС тудою же.Ну то такэ,главное,что мы разобрались.
но тут
  wig написав:Всегда со всех карт украинских банков через доллар, независимо от МПС

ошибка :wink:
Бельгийцы любят Commerzbank AG щупать.
Возможно Вы начитались выкыпедии ,где MasterCard со штабмалиной в Purchase,оттуда и Ваш вывод про все МПС в Неньке через USD :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:00

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:ошибка :wink:
Бельгийцы любят Commerzbank AG щупать.
Возможно Вы начитались выкыпедии ,где MasterCard со штабмалиной в Purchase,оттуда и Ваш вывод про все МПС в Неньке через USD

Ну, может я и обобщил, т.к. схему конвертации читаю только тех банков, карты которых у меня есть. Моня первый заявил про евро, у всех остальных доллар, не зависимо от МПС. Еще у Альфы малопонятная оговорка по расчетам Мастером в Европе.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:32

Re: Monobank

yama написав:
  M-Audio написав:Кстати, операции в других валютах по этой карте проводятся с конвертацией через евро, а не через доллар, как в большинстве других банков.

всегда всюду так не зависимо от банка : visa - через долар, master card через евро :!:
Ага, простир - всегда через грн, а мир - через руб.
Кащей
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