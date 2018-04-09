просвятите нас еще какие щас ставки interchange fee по основным категориям мерчантов? а то видите горох ̶си̶р̶о̶т̶о̶к̶ свинорылов обежать начал ...
Да, охотник за лангольерами - миссия неблагодарная) Что именно в части irf Вас интересует? Я правда сильно не в Украине консалтю некоторое время и не смотрел бюллетени МС, но у World, коим есть карта Моно всю дорогу был интерчендж 2.0% Есть всякие спец МСС мерчантов которые этот базовый интерчендж занижают, но они не сильно картину шатают
И где там опровержение? Да, банк может иметь в платёжной системе сколько угодно проектов в разных валютах и списание в этом случае будет идти без двойной конвертации. Но обычно такие проекты есть только в долларе+евро+национальной. А могут только национальную+базовую держать и тогда расчёты в евро или долларе пойдут через двойную конвертацию, если они не являются базовыми. Это вопрос к конкретному банку. Даже в валюте соседних стран таких проектов нет и списание при покупке за шекели или рубли с гривневой карты пойдёт с двойной конвертацией через базовую валюту. Шекель-евро-гривна для мастеркард и шекель-доллар-гривна для визы. Инфу дополнили, что мастер позволяет выбрать базовой валютой доллар и делать двойную конвертацию через него, а не через традиционный евро. Это ново, но в чём безграмотность? Или где-то есть проекты мк/визы, где базовой валютой является гривна и все расчёты идут через неё без двойной конвертации не зависимо от экзотичности валюты покупки?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
И где там опровержение? Да, банк может иметь в платёжной системе сколько угодно проектов в разных валютах и списание в этом случае будет идти без двойной конвертации. Но обычно такие проекты есть только в долларе+евро+национальной. А могут только национальную+базовую держать и тогда расчёты в евро или долларе пойдут через двойную конвертацию, если они не являются базовыми. Это вопрос к конкретному банку. Даже в валюте соседних стран таких проектов нет и списание при покупке за шекели или рубли с гривневой карты пойдёт с двойной конвертацией через базовую валюту. Шекель-евро-гривна для мастеркард и шекель-доллар-гривна для визы. Инфу дополнили, что мастер позволяет выбрать базовой валютой доллар и делать двойную конвертацию через него, а не через традиционный евро. Это ново, но в чём безграмотность? Или где-то есть проекты мк/визы, где базовой валютой является гривна и все расчёты идут через неё без двойной конвертации не зависимо от экзотичности валюты покупки?
выделенное есть чушь - там раньше все разжевали для ликвидации безграмотности. мастер позволяет иметь банку депозит не только в своей базовой традиционной валюте доллар, но и в евро или в фунтах, и это не ново. Так как иметь и постоянно пополнять несколько депозитов в разных валютах для украинских банков дороже, то подавляющее большинство ограничилось долларом, а моня сделал клиринговой валютой исключительно евро.