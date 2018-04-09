просвятите нас еще какие щас ставки interchange fee по основным категориям мерчантов? а то видите горох ̶си̶р̶о̶т̶о̶к̶ свинорылов обежать начал ...
Да, охотник за лангольерами - миссия неблагодарная) Что именно в части irf Вас интересует? Я правда сильно не в Украине консалтю некоторое время и не смотрел бюллетени МС, но у World, коим есть карта Моно всю дорогу был интерчендж 2.0% Есть всякие спец МСС мерчантов которые этот базовый интерчендж занижают, но они не сильно картину шатают
И где там опровержение? Да, банк может иметь в платёжной системе сколько угодно проектов в разных валютах и списание в этом случае будет идти без двойной конвертации. Но обычно такие проекты есть только в долларе+евро+национальной. А могут только национальную+базовую держать и тогда расчёты в евро или долларе пойдут через двойную конвертацию, если они не являются базовыми. Это вопрос к конкретному банку. Даже в валюте соседних стран таких проектов нет и списание при покупке за шекели или рубли с гривневой карты пойдёт с двойной конвертацией через базовую валюту. Шекель-евро-гривна для мастеркард и шекель-доллар-гривна для визы. Инфу дополнили, что мастер позволяет выбрать базовой валютой доллар и делать двойную конвертацию через него, а не через традиционный евро. Это ново, но в чём безграмотность? Или где-то есть проекты мк/визы, где базовой валютой является гривна и все расчёты идут через неё без двойной конвертации не зависимо от экзотичности валюты покупки?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
И где там опровержение? Да, банк может иметь в платёжной системе сколько угодно проектов в разных валютах и списание в этом случае будет идти без двойной конвертации. Но обычно такие проекты есть только в долларе+евро+национальной. А могут только национальную+базовую держать и тогда расчёты в евро или долларе пойдут через двойную конвертацию, если они не являются базовыми. Это вопрос к конкретному банку. Даже в валюте соседних стран таких проектов нет и списание при покупке за шекели или рубли с гривневой карты пойдёт с двойной конвертацией через базовую валюту. Шекель-евро-гривна для мастеркард и шекель-доллар-гривна для визы. Инфу дополнили, что мастер позволяет выбрать базовой валютой доллар и делать двойную конвертацию через него, а не через традиционный евро. Это ново, но в чём безграмотность? Или где-то есть проекты мк/визы, где базовой валютой является гривна и все расчёты идут через неё без двойной конвертации не зависимо от экзотичности валюты покупки?
выделенное есть чушь - там раньше все разжевали для ликвидации безграмотности. мастер позволяет иметь банку депозит не только в своей базовой традиционной валюте доллар, но и в евро или в фунтах, и это не ново. Так как иметь и постоянно пополнять несколько депозитов в разных валютах для украинских банков дороже, то подавляющее большинство ограничилось долларом, а моня сделал клиринговой валютой исключительно евро.
Stringer базовая валюта, клиринговая - это всего лишь разные термины. Если выделенное чушь, опишите, пожалуйста путь конвертации в шекели с гривневой карты мони. Двойной конвертации по-вашему не будет? Моня без двойной конвертации обслуживает евро, доллар и рубль. Всё остальное - через базовую валюту - евро. Т.е. евро-гривна, доллар-гривна, рубль-гривна, но шекель-евро-гривна, фунт-евро-гривна, юань-евро-гривна. И это не чушь, а пояснения банка в FAQ.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas написав:Stringer базовая валюта, клиринговая - это всего лишь разные термины. Если выделенное чушь, опишите, пожалуйста путь конвертации в шекели с гривневой карты мони. Двойной конвертации по-вашему не будет? Моня без двойной конвертации обслуживает евро, доллар и рубль. Всё остальное - через базовую валюту - евро. Т.е. евро-гривна, доллар-гривна, рубль-гривна, но шекель-евро-гривна, фунт-евро-гривна, юань-евро-гривна. И это не чушь, а пояснения банка в FAQ.
если мы говорим конкретно про карты мони - все конвертации идут через евро, так как в моне решили держать депозит и рассчитываться через эту валюту. если говорить о мпс мастер кард, у которого "основная традиционная" валюта расчетов доллар, то после поглощения какой то европейской платежной системы в 2000-х, мастер дал возможность банкам выбирать клиринговую валюту. ну вот что тут неясно?
mephala написав:не совсем до конца понял чем это чревато. если я открою карту в долларах у моно и рассчитаюсь в кокой нить стране ихними тугриками то мне отконвертит тугрики-евро-доллар ???
Бренд "Монобанк" - это только гривневая карта. Ничем не чревато, наоборот! Если вы знаете, как загнать на эту карту доллар, то получите на балансе гривну по выгодному курсу и евро по практически рыночному кроссу без комиссий.
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mephala написав:не совсем до конца понял чем это чревато. если я открою карту в долларах у моно и рассчитаюсь в кокой нить стране ихними тугриками то мне отконвертит тугрики-евро-доллар ???
Бренд "Монобанк" - это только гривневая карта. Ничем не чревато, наоборот! Если вы знаете, как загнать на эту карту доллар, то получите на балансе гривну по выгодному курсу и евро по практически рыночному кроссу без комиссий.
хорошо. пойдем другим путем. все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)? что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках? конвертнет тугрики-баксы-евро?