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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578>
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:49

  Van Golo написав:
  IMPRINTER написав:Van Golo

просвятите нас еще какие щас ставки interchange fee по основным категориям мерчантов?
а то видите горох ̶си̶р̶о̶т̶о̶к̶ свинорылов обежать начал ...



Да, охотник за лангольерами - миссия неблагодарная)
Что именно в части irf Вас интересует? Я правда сильно не в Украине консалтю некоторое время и не смотрел бюллетени МС, но у World, коим есть карта Моно всю дорогу был интерчендж 2.0%
Есть всякие спец МСС мерчантов которые этот базовый интерчендж занижают, но они не сильно картину шатают

Наверно, ставки не сильно отличаются от мордора
https://www.mastercard.co.uk/content/da ... Russia.pdf
Для сравнения, по визе все гораздо скучнее, максимум 0,75%
https://www.visaeurope.com/media/images ... -17767.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:54

Bosstone

как тогда горох хотел выйти нарежнюю 1,2%, если там 1,2% - по сути максимальный ИЧ, что указан.

ну а по визе - Эксиму так вообще ... может для Украины все-таки выше?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:40

IMPRINTER
Видимо, за счет ИЧ за операции без кешбека. Ну или может он писал тот пост в шапочке из фольги и неправильно выразился)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:11

Re: Monobank

  Van Golo написав:Вот тут https://mandruy.com/informaciya/sovety/ ... -i-kursah/
еще 7 лет назад писал для Mandruy четкое пояснение.

И где там опровержение? Да, банк может иметь в платёжной системе сколько угодно проектов в разных валютах и списание в этом случае будет идти без двойной конвертации. Но обычно такие проекты есть только в долларе+евро+национальной. А могут только национальную+базовую держать и тогда расчёты в евро или долларе пойдут через двойную конвертацию, если они не являются базовыми. Это вопрос к конкретному банку. Даже в валюте соседних стран таких проектов нет и списание при покупке за шекели или рубли с гривневой карты пойдёт с двойной конвертацией через базовую валюту. Шекель-евро-гривна для мастеркард и шекель-доллар-гривна для визы. Инфу дополнили, что мастер позволяет выбрать базовой валютой доллар и делать двойную конвертацию через него, а не через традиционный евро. Это ново, но в чём безграмотность? Или где-то есть проекты мк/визы, где базовой валютой является гривна и все расчёты идут через неё без двойной конвертации не зависимо от экзотичности валюты покупки?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:19

  Gas написав:
  Van Golo написав:Вот тут https://mandruy.com/informaciya/sovety/ ... -i-kursah/
еще 7 лет назад писал для Mandruy четкое пояснение.

И где там опровержение? Да, банк может иметь в платёжной системе сколько угодно проектов в разных валютах и списание в этом случае будет идти без двойной конвертации. Но обычно такие проекты есть только в долларе+евро+национальной. А могут только национальную+базовую держать и тогда расчёты в евро или долларе пойдут через двойную конвертацию, если они не являются базовыми. Это вопрос к конкретному банку. Даже в валюте соседних стран таких проектов нет и списание при покупке за шекели или рубли с гривневой карты пойдёт с двойной конвертацией через базовую валюту. Шекель-евро-гривна для мастеркард и шекель-доллар-гривна для визы. Инфу дополнили, что мастер позволяет выбрать базовой валютой доллар и делать двойную конвертацию через него, а не через традиционный евро. Это ново, но в чём безграмотность? Или где-то есть проекты мк/визы, где базовой валютой является гривна и все расчёты идут через неё без двойной конвертации не зависимо от экзотичности валюты покупки?

выделенное есть чушь - там раньше все разжевали для ликвидации безграмотности.
мастер позволяет иметь банку депозит не только в своей базовой традиционной валюте доллар, но и в евро или в фунтах, и это не ново. Так как иметь и постоянно пополнять несколько депозитов в разных валютах для украинских банков дороже, то подавляющее большинство ограничилось долларом, а моня сделал клиринговой валютой исключительно евро.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:56

Stringer
базовая валюта, клиринговая - это всего лишь разные термины. Если выделенное чушь, опишите, пожалуйста путь конвертации в шекели с гривневой карты мони. Двойной конвертации по-вашему не будет?
Моня без двойной конвертации обслуживает евро, доллар и рубль. Всё остальное - через базовую валюту - евро.
Т.е. евро-гривна, доллар-гривна, рубль-гривна, но шекель-евро-гривна, фунт-евро-гривна, юань-евро-гривна. И это не чушь, а пояснения банка в FAQ.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:15

  Gas написав:Stringer
базовая валюта, клиринговая - это всего лишь разные термины. Если выделенное чушь, опишите, пожалуйста путь конвертации в шекели с гривневой карты мони. Двойной конвертации по-вашему не будет?
Моня без двойной конвертации обслуживает евро, доллар и рубль. Всё остальное - через базовую валюту - евро.
Т.е. евро-гривна, доллар-гривна, рубль-гривна, но шекель-евро-гривна, фунт-евро-гривна, юань-евро-гривна. И это не чушь, а пояснения банка в FAQ.

если мы говорим конкретно про карты мони - все конвертации идут через евро, так как в моне решили держать депозит и рассчитываться через эту валюту.
если говорить о мпс мастер кард, у которого "основная традиционная" валюта расчетов доллар, то после поглощения какой то европейской платежной системы в 2000-х, мастер дал возможность банкам выбирать клиринговую валюту.
ну вот что тут неясно?
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:48

  wig написав:
  Van Golo написав:Все ещё актуально))

Уже не совсем - спасибо Гороху. Теперь есть одна карта где вместо доллара - еврон.


не совсем до конца понял чем это чревато.
если я открою карту в долларах у моно и рассчитаюсь в кокой нить стране ихними тугриками то мне отконвертит тугрики-евро-доллар ???
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50

  mephala написав:не совсем до конца понял чем это чревато.
если я открою карту в долларах у моно и рассчитаюсь в кокой нить стране ихними тугриками то мне отконвертит тугрики-евро-доллар ???

Бренд "Монобанк" - это только гривневая карта.
Ничем не чревато, наоборот! Если вы знаете, как загнать на эту карту доллар, то получите на балансе гривну по выгодному курсу и евро по практически рыночному кроссу без комиссий.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:55

  wig написав:
  mephala написав:не совсем до конца понял чем это чревато.
если я открою карту в долларах у моно и рассчитаюсь в кокой нить стране ихними тугриками то мне отконвертит тугрики-евро-доллар ???

Бренд "Монобанк" - это только гривневая карта.
Ничем не чревато, наоборот! Если вы знаете, как загнать на эту карту доллар, то получите на балансе гривну по выгодному курсу и евро по практически рыночному кроссу без комиссий.


хорошо. пойдем другим путем.
все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)?
что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках?
конвертнет тугрики-баксы-евро?
mephala
 
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