Додано: Вів 10 кві, 2018 08:54

Bosstone



как тогда горох хотел выйти нарежнюю 1,2%, если там 1,2% - по сути максимальный ИЧ, что указан.



ну а по визе - Эксиму так вообще ... может для Украины все-таки выше?

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