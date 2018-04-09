Додано: Вів 10 кві, 2018 12:10

mephala написав: хорошо. пойдем другим путем.

все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)?

что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках?

конвертнет тугрики-баксы-евро? хорошо. пойдем другим путем.все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)?что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках?конвертнет тугрики-баксы-евро?

Да. И нехорошие банкиры, чтобы нагреть вас, кроме комиссии будут использовать свой коммерческий курс с вилкой купли/продажи около 10%. Т.е. вы получите двойную плату за конвертацию и двойную курсовую вилку. А если по такой карте пойдёт возврат, то это ещё одна двойная конвертация с двойной вилкой и двойной комиссией. Назад от банкстеров получите копейки, и скажите спасибо, что ещё должны не останитесьPS: этим моня и приятен для расчётов в долларе/евро/рублях, что комиссии за конвертацию нет и курсовая вилка практически отсутствует. Для мелких покупок на али с большой вероятностью возвратов карта просто отличная. Тем более для безопасности даже отдельную карту заводить не надо - лимит интернет-платежей устанавливается в приложении легко и быстро.