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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:58
Такс, кажуть універсальскі кешбекери сюди зараз побіжать? Чи вони всі давно тута?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:59
mephala написав:
хорошо. пойдем другим путем.
все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)?
что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках?
конвертнет тугрики-баксы-евро?
Да, только еще хуже.
евро-бакс большинство банков пересчитают вам не по кроссу, а через гривну по курсу продажи бакса и покупки евро.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:10
mephala написав:
хорошо. пойдем другим путем.
все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)?
что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках?
конвертнет тугрики-баксы-евро?
Да. И нехорошие банкиры, чтобы нагреть вас, кроме комиссии будут использовать свой коммерческий курс с вилкой купли/продажи около 10%. Т.е. вы получите двойную плату за конвертацию и двойную курсовую вилку. А если по такой карте пойдёт возврат, то это ещё одна двойная конвертация с двойной вилкой и двойной комиссией. Назад от банкстеров получите копейки, и скажите спасибо, что ещё должны не останитесь
PS: этим моня и приятен для расчётов в долларе/евро/рублях, что комиссии за конвертацию нет и курсовая вилка практически отсутствует. Для мелких покупок на али с большой вероятностью возвратов карта просто отличная. Тем более для безопасности даже отдельную карту заводить не надо - лимит интернет-платежей устанавливается в приложении легко и быстро.
Востаннє редагувалось Gas
в Вів 10 кві, 2018 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:11
К счастью в Моно (пока) ничего подобного нет!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:12
все остальные банки я так понял конвертят через бакс (хоть виза хоть МС)?
Еще ПУМБ вроде отдает предпочтение европейским ценностям, но это по словам его клиентов, сам подтвердить это не могу.
что будет если открыть евровую карту и расчитаться в тугриках?
конвертнет тугрики-баксы-евро?
Да, только на последнем этапе вряд ли будет рыночный курс использован. Скорее через гривну конвертанут.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:15
IMPRINTER написав: Van Golo написав: IMPRINTER написав:Van Golo
просвятите нас еще какие щас ставки interchange fee по основным категориям мерчантов?
а то видите горох ̶си̶р̶о̶т̶о̶к̶ свинорылов обежать начал ...
Да, охотник за лангольерами - миссия неблагодарная)
Что именно в части irf Вас интересует? Я правда сильно не в Украине консалтю некоторое время и не смотрел бюллетени МС, но у World, коим есть карта Моно всю дорогу был интерчендж 2.0%
Есть всякие спец МСС мерчантов которые этот базовый интерчендж занижают, но они не сильно картину шатают
так а вы уже охотой на свинорылов не занимаетесь? всё в прошлом?
На сколько мне известно Серж в Эмиратах был,а там в основном верблюды
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:35
mephala написав:
если я открою карту в долларах у моно
Как только откроешь - отпишись.
Общественность замерла в ожидании
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:53
mustbe
тонко!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:27
mustbe написав: mephala написав:
если я открою карту в долларах у моно
Как только откроешь - отпишись.
Общественность замерла в ожидании
суть вопроса была в конвертации а не возможности открыть карту.
сразу вспомнился фильм "Маска" с его Freeze!
вы главно ждите не двигайтесь в ожидании
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