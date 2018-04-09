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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:58
Re: Monobank
Такс, кажуть універсальскі кешбекери сюди зараз побіжать? Чи вони всі давно тута?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:59
Да, только еще хуже.
евро-бакс большинство банков пересчитают вам не по кроссу, а через гривну по курсу продажи бакса и покупки евро.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:10
Да. И нехорошие банкиры, чтобы нагреть вас, кроме комиссии будут использовать свой коммерческий курс с вилкой купли/продажи около 10%. Т.е. вы получите двойную плату за конвертацию и двойную курсовую вилку. А если по такой карте пойдёт возврат, то это ещё одна двойная конвертация с двойной вилкой и двойной комиссией. Назад от банкстеров получите копейки, и скажите спасибо, что ещё должны не останитесь
PS: этим моня и приятен для расчётов в долларе/евро/рублях, что комиссии за конвертацию нет и курсовая вилка практически отсутствует. Для мелких покупок на али с большой вероятностью возвратов карта просто отличная. Тем более для безопасности даже отдельную карту заводить не надо - лимит интернет-платежей устанавливается в приложении легко и быстро.
Востаннє редагувалось Gas в Вів 10 кві, 2018 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:11
К счастью в Моно (пока) ничего подобного нет!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:12
Re: Monobank
Еще ПУМБ вроде отдает предпочтение европейским ценностям, но это по словам его клиентов, сам подтвердить это не могу.
Да, только на последнем этапе вряд ли будет рыночный курс использован. Скорее через гривну конвертанут.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:15
пора грабить корованы©
На сколько мне известно Серж в Эмиратах был,а там в основном верблюды
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:35
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:27
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