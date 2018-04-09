|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:50
Re: Monobank
Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:53
Нет. Доллар и евро во всех укр. банках списывается напрямую по курсу банка. В некоторых еще и рубль.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
реклама
|