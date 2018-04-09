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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:50

Re: Monobank

Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:53

  Інкогніто написав:Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?

Нет. Доллар и евро во всех укр. банках списывается напрямую по курсу банка. В некоторых еще и рубль.
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wig
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