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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:50
Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
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Інкогніто
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Додано: Вів 10 кві, 2018 18:53
Інкогніто написав:
Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
Нет. Доллар и евро во всех укр. банках списывается напрямую по курсу банка. В некоторых еще и рубль.
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wig
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:31
Інкогніто написав:
Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
Я это выше описывал. Доллар, евро, рубли списываются напрямую с прямой конвертацией по курсу мони, всё остальное - с двойной конвертацией через евро.
осталось только выяснить по какому курсу к евро, мони или платёжной системы.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:49
Gas написав: Інкогніто написав:
Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
Я это выше описывал. Доллар, евро, рубли списываются напрямую с прямой конвертацией по курсу мони, всё остальное - с двойной конвертацией через евро.
осталось только выяснить по какому курсу к евро, мони или платёжной системы.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 08:34
Gas написав: Інкогніто написав:
Покупал в феврале товар на alliexpress, для оплаты вибрал доллар, с карты моно списались гривны по курсу доллара моно. В этой цепочке было евро, про которое тут пишется?
Я это выше описывал. Доллар, евро, рубли списываются напрямую с прямой конвертацией по курсу мони, всё остальное - с двойной конвертацией через евро.
осталось только выяснить по какому курсу к евро, мони или платёжной системы.
Вроде всегда было: курс валюты платежа к расчетной валюте (например, турецкой лиры к доллару) - это курс платежной системы, а курс расчетной валюты к валюте карты - это уже курс банка. Возможны ещё какие-то варианты?
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