5% (минимум 100 грн, но не более суммы задолженности) Так вот именно в таком виде и хотелось бы видеть текст, а не огрызок 5% и комментарий поддержки, что подробно расписано в тарифах
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:14
5% (минимум 100 грн, но не более суммы задолженности) Так вот именно в таком виде и хотелось бы видеть текст, а не огрызок 5% и комментарий поддержки, что подробно расписано в тарифах
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:52
Re: Monobank
Для теоретиков сообщаю, что моня пишет "внесите не менее 100г до конца апреля (это _ 5% от суммы задолженности_ на конец марта)". Если смысл косяка мони не понятен, можно проверить на любом дешёвом калькуляторе, сколько будет 5% от суммы задолженности в 100 грн.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:58
Re: Monobank
ну так вы бы с этого и начинали, тут телепатов нет... хотя если вы так обьясняли в техподдержке то неудивительно что вас не поняли.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:02
Re: Monobank
так вы ж попробуйте, пан праХтиХ
8 сторока талбицы:
... ну а в самой приложухе чуток корявенько нашкрябано, тут с vollena71 полностью согласен
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:10
Re: Monobank
Вопрос не об обязательном платеже, а о том, что его выдают за 5% долга, которым он не является. Так понятнее?
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:16
вам указали откуда ноги ростут этого косяка. Вы хотите залезть таки в бутылку?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:36
Re: Monobank
"Внесення коштів на депозит: З будь-якої картки іншого банку України
У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу"
Хтось отримав? Мені не зарахували 0,6%. Схоже що на сайті не правдива інформація
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:47
Sain_повернувся
Ну это только с тех банков, которые берут комиссию за перевод, если я правильно понял. Чтоб компенсировать Вам оплаченную за перевод комиссию.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:48
так Миха скурпулёзно собирал инфу какие банки берут комисс за такую пополняху, и вот тока аленям тех банков и вертает комисс. А свинорылы давно в пролёте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:49
inflew
Изначальнодавали всем. Потом были какие-то разговоры на тему "исправить ситуацию" и давать только тем, кто влетел на комисс. Покращення
реклама
|