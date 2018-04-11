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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581>
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:14

  maxim2014 написав:
  Lazer88 написав:Кто тусуется в группе бета-тестеров, скажите наконец моновцам, что 5% от 100 грн это не 100грн и даже от 1000 грн это не 100 грн. Пусть поправят текст по обязательному платежу.

5% (минимум 100 грн)

5% (минимум 100 грн, но не более суммы задолженности) Так вот именно в таком виде и хотелось бы видеть текст, а не огрызок 5% и комментарий поддержки, что подробно расписано в тарифах
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:52

Re: Monobank

clientage написав:
  Lazer88 написав:Кто тусуется в группе бета-тестеров, скажите наконец моновцам, что 5% от 100 грн это не 100грн и даже от 1000 грн это не 100 грн. Пусть поправят текст по обязательному платежу.

У мони есть мин платьоож = 100грн


Для теоретиков сообщаю, что моня пишет "внесите не менее 100г до конца апреля (это _ 5% от суммы задолженности_ на конец марта)". Если смысл косяка мони не понятен, можно проверить на любом дешёвом калькуляторе, сколько будет 5% от суммы задолженности в 100 грн.
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:58

Re: Monobank

ну так вы бы с этого и начинали, тут телепатов нет... хотя если вы так обьясняли в техподдержке то неудивительно что вас не поняли.
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:02

Re: Monobank

  Lazer88 написав:сообщаю

так вы ж попробуйте, пан праХтиХ :) :)
https://www.monobank.com.ua/taryfy
8 сторока талбицы:
Розмір обов’язкового щомісячного платежу за
користування кредитними коштами 5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)


... ну а в самой приложухе чуток корявенько нашкрябано, тут с vollena71 полностью согласен :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:10

Re: Monobank

Вопрос не об обязательном платеже, а о том, что его выдают за 5% долга, которым он не является. Так понятнее?
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:16

  Lazer88 написав:Вопрос не об обязательном платеже, а о том, что его выдают за 5% долга, которым он не является. Так понятнее?

вам указали откуда ноги ростут этого косяка. Вы хотите залезть таки в бутылку? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:36

Re: Monobank

"Внесення коштів на депозит: З будь-якої картки іншого банку України
У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу"
Хтось отримав? Мені не зарахували 0,6%. Схоже що на сайті не правдива інформація
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:47

Sain_повернувся
Ну это только с тех банков, которые берут комиссию за перевод, если я правильно понял. Чтоб компенсировать Вам оплаченную за перевод комиссию.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:48

  Sain_повернувся написав:"Внесення коштів на депозит: З будь-якої картки іншого банку України
У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу"
Хтось отримав? Мені не зарахували 0,6%. Схоже що на сайті не правдива інформація

так Миха скурпулёзно собирал инфу какие банки берут комисс за такую пополняху, и вот тока аленям тех банков и вертает комисс. А свинорылы давно в пролёте :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:49

inflew
Изначальнодавали всем. Потом были какие-то разговоры на тему "исправить ситуацию" и давать только тем, кто влетел на комисс. Покращення :D
maxim2014
 
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