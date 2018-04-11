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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:00

  clientage написав:А свинорылы давно в пролёте

0,6% это издевательство, а не свинорыльство.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:05

Re: Monobank

Цікаво тоді, чому в додатку після вибору картки з якої поповнюєш депозит пише, що буде повернуто 0,6%. Монобанк на даний момент вже знає звідки зайдуть кошти і може в такому випадку не писати неправдиву інфу.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:09

Sain_повернувся Так а вдруг вы передумаете без бонуса депозит открывать.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:10

Re: Monobank

Sain_повернувся написав:Цікаво тоді, чому в додатку після вибору картки з якої поповнюєш депозит пише, що буде повернуто 0,6%. Монобанк на даний момент вже знає звідки зайдуть кошти і може в такому випадку не писати неправдиву інфу.

У авторів додатку є ліміт на використання умовних операторів :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:17

Re: Monobank

говорят исправят в следущей версии
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