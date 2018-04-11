0,6% это издевательство, а не свинорыльство.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:00
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:05
Re: Monobank
Цікаво тоді, чому в додатку після вибору картки з якої поповнюєш депозит пише, що буде повернуто 0,6%. Монобанк на даний момент вже знає звідки зайдуть кошти і може в такому випадку не писати неправдиву інфу.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:09
Sain_повернувся Так а вдруг вы передумаете без бонуса депозит открывать.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:10
Re: Monobank
У авторів додатку є ліміт на використання умовних операторів
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:17
Re: Monobank
говорят исправят в следущей версии
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:29
нее, так на полугодовом же депо мона на х2, т.е. 1.2% выходило.. эт ой-ой как согревало
... а так я с пенсами дружу, у них Ощад ещё до осени по 18% наливает... привет крестоцветным
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:34
Т.е. 17,4 в годовом исчислении?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:35
15+0.6х2 = 16,2
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:43
Re: Monobank
Так себе грязными. Еще если б на текущий столько давали, или, хотя-бы, 3 месяца.
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