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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:29
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:52
а лимит на КК смогут налить под депо?
Одна бджола мало меду наносить...
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