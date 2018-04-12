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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:29
evgenkh уже нет
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makor06
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:52
а лимит на КК смогут налить под депо?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 12 кві, 2018 18:00
Banki написав:
а лимит на КК смогут налить под депо?
Они и без депо мало кого обижают. Даже если выдают кому-то мало, повышают часто
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:34
mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
Проходит как "Прочее".
Такой категории вообще не существует
так можно всё сюда перевести)
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mihasik
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