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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:29

evgenkh уже нет
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:52

Re: Monobank

а лимит на КК смогут налить под депо?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:00

  Banki написав:а лимит на КК смогут налить под депо?

Они и без депо мало кого обижают. Даже если выдают кому-то мало, повышают часто
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:34

  mihasik написав:Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?

Проходит как "Прочее".
Такой категории вообще не существует :-D так можно всё сюда перевести)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:29

Да уж, моня зажал 0.6% при пополнении картой другого банка. Капец крохоборы.
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:30

  evgenkh написав:Кэшбек от банка в размере 0.6% начисляется всем, независимо от того, платили вы комиссию за перевод денег при открытии депозита или не платили. Можете открыть депозит с карты моно, и все равно получите 0.6%.

Требуют выписку из банка-отправителя. Если там нет комиссии, ничего не начисляют
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:57

А за продление депозита есть 0.6% кеш-бек?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:52

Обещают. Но могут и передумать. Жадничать стали слишком
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:19

  sola написав:Обещают. Но могут и передумать. Жадничать стали слишком

Мы тоже жадины....строго соблюдаем грэйс-период :mrgreen:
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lov2108
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  #<1 ... 579580581582
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