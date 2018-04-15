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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:29
evgenkh уже нет
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makor06
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:52
а лимит на КК смогут налить под депо?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 12 кві, 2018 18:00
Banki написав:
а лимит на КК смогут налить под депо?
Они и без депо мало кого обижают. Даже если выдают кому-то мало, повышают часто
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:34
mihasik написав:
Покупон,супердил...
Кто-то брал,как проходит?
Проходит как "Прочее".
Такой категории вообще не существует
так можно всё сюда перевести)
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mihasik
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:29
Да уж, моня зажал 0.6% при пополнении картой другого банка. Капец крохоборы.
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sola
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:30
evgenkh написав:
Кэшбек от банка в размере 0.6% начисляется всем, независимо от того, платили вы комиссию за перевод денег при открытии депозита или не платили. Можете открыть депозит с карты моно, и все равно получите 0.6%.
Требуют выписку из банка-отправителя. Если там нет комиссии, ничего не начисляют
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sola
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:57
А за продление депозита есть 0.6% кеш-бек?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 15 кві, 2018 17:52
Обещают. Но могут и передумать. Жадничать стали слишком
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sola
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:19
sola написав:
Обещают. Но могут и передумать. Жадничать стали слишком
Мы тоже жадины....строго соблюдаем грэйс-период
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lov2108
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:24
BBC написав:
А за продление депозита есть 0.6% кеш-бек?
Ще ж 4,5 місяців чекати - все може помінятися, але наразі обіцяють давати
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maxprofit
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