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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:26

  sola написав:Да уж, моня зажал 0.6% при пополнении картой другого банка. Капец крохоборы.

Вже тижня три як ... Але, вважаю, справедливо. Все одно з Привату 0,1% вихлоп є
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:23

  maxprofit написав:
  sola написав:Да уж, моня зажал 0.6% при пополнении картой другого банка. Капец крохоборы.

Вже тижня три як ... Але, вважаю, справедливо. Все одно з Привату 0,1% вихлоп є

Да ну, не справедливо, а тупо по-жлобски. При оформлении пишет "Другая карта: кэшбек 0.6%", а по факту ничего. Тем более в тарифах ничего не менялось:
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки.
sola
 
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  #<1 ... 580581582583
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