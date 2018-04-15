Вже тижня три як ... Але, вважаю, справедливо. Все одно з Привату 0,1% вихлоп є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:26
Додано: Нед 15 кві, 2018 20:23
Да ну, не справедливо, а тупо по-жлобски. При оформлении пишет "Другая карта: кэшбек 0.6%", а по факту ничего. Тем более в тарифах ничего не менялось:
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:59
Re: Monobank
Подскажите какой mcc у kasa.in.ua ?
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:22
У США з карти Monobank вкрали гроші
У Сан-Франциско у користувача Monobank вкрали карту і розплатилися в супермаркеті, не дивлячись на ліміт для покупок без пароля.
Про це повідомляє MC Today.
На карті стояв ліміт для покупки без пароля до 2 тисяч гривень, але він не спрацював, і зловмисники зробили покупку на 267 доларів (близько 7 тисяч гривень).
Пропажу карти користувач помітив не одразу, а лише після push-повідомлення про транзакцію. Після цього Філ Мішанін відразу ж заблокував карту і звернувся до співробітників Monobank, які порадили звернутися в Кіберполіцію.
Через деякий час повідомили, що справою займуться правоохоронні органи України, і якщо вони знайдуть злодія, то гроші повернуться на рахунок постраждалого клієнта.
Ще в компанії не змогли з'ясувати, в якому магазині сталася покупка. Співробітники банку повідомили, що магазини Сан-Франциско не передають такої інформації. Але Філ самостійно подивився виписку в додатку Monobank і знайшов цей супермаркет.
Обурившись ситуацією, хлопець написав про неї в Facebook. У коментарях йому відповів засновник Monobank Дмитро Дубілет.
Він вибачився за поведінку своїх співробітників, а розмови про кіберполіції назвав "повною маячнею". Також Дубілет пообіцяв повернути гроші клієнту і пояснив, чому не спрацював запит пін-коду.
"У США є чудові пос-термінали, які не запитують пін-код з карт. Вони працюють через підпис чеків, які б налаштування на карті ні стояли", - написав керівник Monobank.
Зараз клієнт і банк співпрацюють щоб вирішити проблему. Головна вимога Мішаніна - повернути гроші. Ще він наполягає на підвищенні безпеки користувачів Monobank.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:30
а в свете последних решений Міністерство фінансів України ухвалило рішення розірвати договір з Універсал Банком бізнесмена Сергія Тігіпка за повторне невиконання взятих на себе зобов'язань.
Не разорится ли универсал,а вслед за ним и монобанк. Деньги любят тишину. ну и тигипко,латентный регионал,тоже минус
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:47
Чудопідтримка не знає не лише те, що транзакції без запиту ПІН-коду легко оскаржуються, а навіть не вміє у виписку зайти? Усі кваліфіковані кадри кинуті розв'язування тестів з англійської?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:53
awm111 ПАТ «Універсал Банк» з 2013 року виконував функцію первинного дилера на ринку державних цінних паперів. Протягом останнього року Банк визначив інші стратегічні напрямки діяльності, а саме корпоративне та роздрібне кредитування. У зв’язку з чим, було прийнято рішення щодо зниження обсягів портфеля ОВДП та припинення співпраці з Міністерством фінансів України на первинному ринку.
ПАТ «Універсал Банк» продовжує здійснювати торгову діяльність на ринку цінних паперів, відповідно до ліцензій НКЦПФР на дилерську та брокерську діяльність.
На клієнтів моно дана ситуація не вплине
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:54
monobank_ua
Почему обманываете с кэшбеком за открытие депозита с карты другого банка? Обещаете 0.6%, по факту не даете ничего
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:07
sola Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя. Если у вас была взята комиссия и не был начислен кешбек,пожалуйста, предоставьте нам в чат квитанцию по платежу в счет открытия депозита в нашем банке, где видно, что с вашей карты другого банка снялась комиссия. Мы обязательно дозачислим вам кешбэк за эту операцию в течение 2-х дней.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:13
Re: Monobank
Добрый день. Какой крайний срок в апреле для гашения задолженности за март, чтобы остаться в грейсе?
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