Додано: Пон 16 кві, 2018 16:22

У Сан-Франциско у користувача Monobank вкрали карту і розплатилися в супермаркеті, не дивлячись на ліміт для покупок без пароля.



Про це повідомляє MC Today.



На карті стояв ліміт для покупки без пароля до 2 тисяч гривень, але він не спрацював, і зловмисники зробили покупку на 267 доларів (близько 7 тисяч гривень).



Пропажу карти користувач помітив не одразу, а лише після push-повідомлення про транзакцію. Після цього Філ Мішанін відразу ж заблокував карту і звернувся до співробітників Monobank, які порадили звернутися в Кіберполіцію.



Через деякий час повідомили, що справою займуться правоохоронні органи України, і якщо вони знайдуть злодія, то гроші повернуться на рахунок постраждалого клієнта.



Ще в компанії не змогли з'ясувати, в якому магазині сталася покупка. Співробітники банку повідомили, що магазини Сан-Франциско не передають такої інформації. Але Філ самостійно подивився виписку в додатку Monobank і знайшов цей супермаркет.



Обурившись ситуацією, хлопець написав про неї в Facebook. У коментарях йому відповів засновник Monobank Дмитро Дубілет.



Він вибачився за поведінку своїх співробітників, а розмови про кіберполіції назвав "повною маячнею". Також Дубілет пообіцяв повернути гроші клієнту і пояснив, чому не спрацював запит пін-коду.



"У США є чудові пос-термінали, які не запитують пін-код з карт. Вони працюють через підпис чеків, які б налаштування на карті ні стояли", - написав керівник Monobank.



Зараз клієнт і банк співпрацюють щоб вирішити проблему. Головна вимога Мішаніна - повернути гроші. Ще він наполягає на підвищенні безпеки користувачів Monobank.