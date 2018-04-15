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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:19
isen
Добрый день.Сумму необходимо внести до 30.04.2018 23:55
monobank — перший мобiльний банк
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:23
monobank_ua написав:isen
Добрый день.Сумму необходимо внести до 30.04.2018 23:55
То есть 29.04.18 последний день?
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isen
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:24
isen 30.04.2018 включительно, до 23:55
monobank — перший мобiльний банк
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monobank_ua
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:33
monobank_ua написав:
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Глубокий анализ это, конечно, хорошо, но в приложении при открытии депозита указывается "Кэшбек 0.6%" возле пункта "Карта другого банка", а по факту вы его не начисляете, прикрываясь каким-то глубоким анализом рынка. Т.е. по факту мошенничаете и вводите клиента в заблуждение, отображая в приложении при открытии депозита недостоверную информацию...
monobank_ua написав:
Если у вас была взята комиссия и не был начислен кешбек,пожалуйста, предоставьте нам в чат квитанцию по платежу в счет открытия депозита в нашем банке, где видно, что с вашей карты другого банка снялась комиссия. Мы обязательно дозачислим вам кешбэк за эту операцию в течение 2-х дней.
Та ну, это трэш какой-то... Куча геморроя для клиента на ровном месте. Вместо лояльности получаете антилояльность
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sola
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:36
monobank_ua написав:
Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ
! Тьфу на ваши депозиты
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Vorlon
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:38
sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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monobank_ua
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