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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:19

isen Добрый день.Сумму необходимо внести до 30.04.2018 23:55 :wink:
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:23

  monobank_ua написав:isen Добрый день.Сумму необходимо внести до 30.04.2018 23:55 :wink:

То есть 29.04.18 последний день?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:24

isen 30.04.2018 включительно, до 23:55
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:33

  monobank_ua написав:Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.

Глубокий анализ это, конечно, хорошо, но в приложении при открытии депозита указывается "Кэшбек 0.6%" возле пункта "Карта другого банка", а по факту вы его не начисляете, прикрываясь каким-то глубоким анализом рынка. Т.е. по факту мошенничаете и вводите клиента в заблуждение, отображая в приложении при открытии депозита недостоверную информацию... :evil:

  monobank_ua написав:Если у вас была взята комиссия и не был начислен кешбек,пожалуйста, предоставьте нам в чат квитанцию по платежу в счет открытия депозита в нашем банке, где видно, что с вашей карты другого банка снялась комиссия. Мы обязательно дозачислим вам кешбэк за эту операцию в течение 2-х дней.

Та ну, это трэш какой-то... Куча геморроя для клиента на ровном месте. Вместо лояльности получаете антилояльность
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:36

  monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.

Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.

Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:38

sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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  #<1 ... 581582583584
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