monobank_ua написав:Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Глубокий анализ это, конечно, хорошо, но в приложении при открытии депозита указывается "Кэшбек 0.6%" возле пункта "Карта другого банка", а по факту вы его не начисляете, прикрываясь каким-то глубоким анализом рынка. Т.е. по факту мошенничаете и вводите клиента в заблуждение, отображая в приложении при открытии депозита недостоверную информацию...
monobank_ua написав:Если у вас была взята комиссия и не был начислен кешбек,пожалуйста, предоставьте нам в чат квитанцию по платежу в счет открытия депозита в нашем банке, где видно, что с вашей карты другого банка снялась комиссия. Мы обязательно дозачислим вам кешбэк за эту операцию в течение 2-х дней.
Та ну, это трэш какой-то... Куча геморроя для клиента на ровном месте. Вместо лояльности получаете антилояльность
monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты
monobank_ua написав: В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
Ну вот когда будете указывать, тогда и начисляйте только за пополнение с комиссией. А всем обманутым клиентам, которые открыли депозит и кэшбека не получили, его надо доначислить. Иначе это просто мошенничество.
sola Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте https://www.monobank.com.ua "Программа лояльності: - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів); - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит".
monobank — перший мобiльний банк 0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua написав:- компенсація витрат за переказ коштів
Ну в общем ясно. Приложение на данный момент отображает недостоверную информацию, Вы это подтвердили. Минус Вам за такой "кэшбек". Странная логика - оплачивать комиссии только оленям и зажимать бонус другим клиентам.