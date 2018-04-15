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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:26

Свинорыл может быть только 1.
Это - банк :-)

P.S. Я на стороне клиентов :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:32

  monobank_ua написав:sola Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.

Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя. Если у вас была взята комиссия и не был начислен кешбек,пожалуйста, предоставьте нам в чат квитанцию по платежу в счет открытия депозита в нашем банке, где видно, что с вашей карты другого банка снялась комиссия. Мы обязательно дозачислим вам кешбэк за эту операцию в течение 2-х дней.
И вы оплатите 0.6%, если платеж, например, с кредитной карты ИДЕИ. Или правило только для дебеток?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:36

  monobank_ua написав:sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.

ваш банк скатывается в число овнобанков, и ваши жалкие потуги тут как то обосновать отмену кешбека за депозит не выдерживают критики.
изначально вашим руководством было заявлено, что все клиенты разместившие депозит через моню, получат кешбек, потом, эти ваши новаторы, внедрившие в язык банковских клиентов понятие "свинорылов", провели опрос в группе фб - типа, какие банки взимают комиссию при пополнении карт мони, и тут же переобулись... и теперь вы нам тут вещаете какую то чушь, что мол условия пересмотрели, но объявим/заявим об это позже...
овнобанк - он начинается как продвинутый, а закончит как все - потерей доверия клиентов и фондом грабування...
главное - слушайте и воспринимайте отклики только в своей дурацкой закрытой группе, чем это закончится - написал строчкой выше
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:41

  sola написав:
  monobank_ua написав:- компенсація витрат за переказ коштів

Ну в общем ясно. Приложение на данный момент отображает недостоверную информацию, Вы это подтвердили. Минус Вам за такой "кэшбек".
Странная логика - оплачивать комиссии только оленям и зажимать бонус другим клиентам.

Там не написано яких саме витрат. Клієнт витратив купу часу і енергії на введення даних картки, очевидно, що ці витрати мають бути компенсовані.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:53

Горох за счёт экономии на свинорылах смог выделить бабла и вот представитель мони уже с нами!
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:18

Я вот что думаю: если я хочу разместить здесь депозит, и я, как клиент разных банков с разными условиями, могу выбирать разные пути перечисления средств. Например, могу таки дойти с наличкой до терминала ibox (у нас с ними напряженка, и придется специально ехать), и потратить недюжинное количество времени на его кормёжку. Или могу зайти в ближайшее отделение "Приватбанка", закинуть быстро на "универсалку" через кассу, и дальше - переводом с комиссией. Или же дойти до отделения "Альфа-банка", внести деньги туда и дальше перевести бесплатным СЭП-ом, ради которого платил этому банку абонплату (сейчас не плачу, но положил депозит фактически специально с этой целью). И вот очевидно, что затраты банка будут существенно разные в зависимости от выбранного мной варианта, но при этом не предлагается никаких стимулов, чтобы был выбран более дешёвый (со стороны банка) вариант. Мне кажется, что это неправильно.
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