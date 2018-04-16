Додано: Пон 16 кві, 2018 19:18

Я вот что думаю: если я хочу разместить здесь депозит, и я, как клиент разных банков с разными условиями, могу выбирать разные пути перечисления средств. Например, могу таки дойти с наличкой до терминала ibox (у нас с ними напряженка, и придется специально ехать), и потратить недюжинное количество времени на его кормёжку. Или могу зайти в ближайшее отделение "Приватбанка", закинуть быстро на "универсалку" через кассу, и дальше - переводом с комиссией. Или же дойти до отделения "Альфа-банка", внести деньги туда и дальше перевести бесплатным СЭП-ом, ради которого платил этому банку абонплату (сейчас не плачу, но положил депозит фактически специально с этой целью). И вот очевидно, что затраты банка будут существенно разные в зависимости от выбранного мной варианта, но при этом не предлагается никаких стимулов, чтобы был выбран более дешёвый (со стороны банка) вариант. Мне кажется, что это неправильно.