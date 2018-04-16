Свинорыл может быть только 1.
Это - банк
P.S. Я на стороне клиентов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:26
Свинорыл может быть только 1.
Это - банк
P.S. Я на стороне клиентов
Всё IMHO
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:32
И вы оплатите 0.6%, если платеж, например, с кредитной карты ИДЕИ. Или правило только для дебеток?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:36
ваш банк скатывается в число овнобанков, и ваши жалкие потуги тут как то обосновать отмену кешбека за депозит не выдерживают критики.
изначально вашим руководством было заявлено, что все клиенты разместившие депозит через моню, получат кешбек, потом, эти ваши новаторы, внедрившие в язык банковских клиентов понятие "свинорылов", провели опрос в группе фб - типа, какие банки взимают комиссию при пополнении карт мони, и тут же переобулись... и теперь вы нам тут вещаете какую то чушь, что мол условия пересмотрели, но объявим/заявим об это позже...
овнобанк - он начинается как продвинутый, а закончит как все - потерей доверия клиентов и фондом грабування...
главное - слушайте и воспринимайте отклики только в своей дурацкой закрытой группе, чем это закончится - написал строчкой выше
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:41
Там не написано яких саме витрат. Клієнт витратив купу часу і енергії на введення даних картки, очевидно, що ці витрати мають бути компенсовані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:53
Горох за счёт экономии на свинорылах смог выделить бабла и вот представитель мони уже с нами!
Додано: Пон 16 кві, 2018 19:18
Я вот что думаю: если я хочу разместить здесь депозит, и я, как клиент разных банков с разными условиями, могу выбирать разные пути перечисления средств. Например, могу таки дойти с наличкой до терминала ibox (у нас с ними напряженка, и придется специально ехать), и потратить недюжинное количество времени на его кормёжку. Или могу зайти в ближайшее отделение "Приватбанка", закинуть быстро на "универсалку" через кассу, и дальше - переводом с комиссией. Или же дойти до отделения "Альфа-банка", внести деньги туда и дальше перевести бесплатным СЭП-ом, ради которого платил этому банку абонплату (сейчас не плачу, но положил депозит фактически специально с этой целью). И вот очевидно, что затраты банка будут существенно разные в зависимости от выбранного мной варианта, но при этом не предлагается никаких стимулов, чтобы был выбран более дешёвый (со стороны банка) вариант. Мне кажется, что это неправильно.
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:07
В апликухе написано, что этот лимит не распространяется на заграницу и бесконтактные платежи.
Тут единственная проблема, что в поддержке протупили и выдали феерический бред про киберполицию. Но, их можно понять, они же на оутсорсе, а не сотрудники банка. Уверен, если бы клиент обратился в ближайшее отделение Универсалбанка, грамотные сотрудники помогли бы ему составить заявление на чаржбек и успокоили.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:28
Вот вам и "живая" поддержка.
Ничего не шарящая, и футболящая клиента
Всё IMHO
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:31
Ну мы же проект Монобанк любим не за поддержку.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:47
Этой компенсацией стимулируют оленизм. Если клиент финансово грамотный и может завести денежные средства без комиса- то ему балалайку.
Видимо, это все рассчитано на перетягивание клиентов с примата.
Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.
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