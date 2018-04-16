monobank_ua написав:sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
То, что это надо изменить в приложении всем понятно. Вранье написано в условиях кешбэка и это самое ужасное.
monobank_ua написав:sola Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте https://www.monobank.com.ua "Программа лояльності: - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів); - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит".
При открытии моего депозита там было написано так:
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі: ...-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки;
От вас требуют всего лишь выполнять свои же условия.