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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:47

Этой компенсацией стимулируют оленизм. Если клиент финансово грамотный и может завести денежные средства без комиса- то ему балалайку.
Видимо, это все рассчитано на перетягивание клиентов с примата.
Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:50

  J написав:На карті стояв ліміт для покупки без пароля до 2 тисяч гривень

Даже ежу понятно (и в приложении написано), что лимит не работает за границей. В терминалах по подписи можно было любую доступную сумму списать.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:53

  monobank_ua написав:sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.

То, что это надо изменить в приложении всем понятно. Вранье написано в условиях кешбэка и это самое ужасное.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:54

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:Ничего не шарящая, и футболящая клиента

Ну мы же проект Монобанк любим не за поддержку.

За свинорилів зі злодійським менталітетом і касирів АТБ?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:58

  guntherhouse777 написав:Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.

В том-то и дело, что экономят какие-то жалкие копейки, а репутацию теряют сильно.
  Вкладчик1234 написав:Вот вам и "живая" поддержка.

Ничего не шарящая, и футболящая клиента

Поддержка сильно ухудшилась последнее время. По вернувшемуся офпреду тоже видно, тупо копирует фразы из методички.

Лучше бы Горох вместо выделения денег на оплату такого бесполезного офпреда на форуме оплатил те жалкие 0.6% клиентам.
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:01

  monobank_ua написав:sola Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте https://www.monobank.com.ua "Программа лояльності:
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний
рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського
банку (окрім кас банків - партнерів);
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний
рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта,
відкритого в іншому українському банку, операції за
яким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит".

При открытии моего депозита в условиях, утвержденных решением правления (а не в бумажке с которой можно сходить в туалет и на которую ссылаетесь вы) было написано так:

2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
...-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки;

От вас требуют всего лишь выполнять свои же условия. Когда будет новое решение правления, тогда и будете рассказывать новые сказки.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 05:07

  Vorlon написав:
  monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.

Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.

Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты :evil:

Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой!
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