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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 583584585586 Додано: Пон 16 кві, 2018 20:47 Этой компенсацией стимулируют оленизм. Если клиент финансово грамотный и может завести денежные средства без комиса- то ему балалайку.

Видимо, это все рассчитано на перетягивание клиентов с примата.

Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо. guntherhouse777 Повідомлень: 3129 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 20:50 J написав: На карті стояв ліміт для покупки без пароля до 2 тисяч гривень На карті стояв ліміт для покупки без пароля до 2 тисяч гривень

Даже ежу понятно (и в приложении написано), что лимит не работает за границей. В терминалах по подписи можно было любую доступную сумму списать. Даже ежу понятно (и в приложении написано), что лимит не работает за границей. В терминалах по подписи можно было любую доступную сумму списать. Poleg Повідомлень: 159 З нами з: 23.03.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 20:53 monobank_ua написав: sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать. Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.

То, что это надо изменить в приложении всем понятно. Вранье написано в условиях кешбэка и это самое ужасное. То, что это надо изменить в приложении всем понятно. Вранье написано в условиях кешбэка и это самое ужасное. Poleg Повідомлень: 159 З нами з: 23.03.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 20:54 wig написав: Вкладчик1234 написав: Ничего не шарящая, и футболящая клиента Ничего не шарящая, и футболящая клиента

Ну мы же проект Монобанк любим не за поддержку. Ну мы же проект Монобанк любим не за поддержку.

За свинорилів зі злодійським менталітетом і касирів АТБ? За свинорилів зі злодійським менталітетом і касирів АТБ? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2099 З нами з: 18.08.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 20:58 guntherhouse777 написав: Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо. Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.

В том-то и дело, что экономят какие-то жалкие копейки, а репутацию теряют сильно.

Вкладчик1234 написав: Вот вам и "живая" поддержка.



Ничего не шарящая, и футболящая клиента Вот вам и "живая" поддержка.Ничего не шарящая, и футболящая клиента

Поддержка сильно ухудшилась последнее время. По вернувшемуся офпреду тоже видно, тупо копирует фразы из методички.



Лучше бы Горох вместо выделения денег на оплату такого бесполезного офпреда на форуме оплатил те жалкие 0.6% клиентам. В том-то и дело, что экономят какие-то жалкие копейки, а репутацию теряют сильно.Поддержка сильно ухудшилась последнее время. По вернувшемуся офпреду тоже видно, тупо копирует фразы из методички.Лучше бы Горох вместо выделения денег на оплату такого бесполезного офпреда на форуме оплатил те жалкие 0.6% клиентам. sola Повідомлень: 3984 З нами з: 02.03.09 Подякував: 460 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 21:01 monobank_ua написав: sola Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте https://www.monobank.com.ua "Программа лояльності:

- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний

рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського

банку (окрім кас банків - партнерів);

- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний

рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта,

відкритого в іншому українському банку, операції за

яким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит". Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте"Программа лояльності:- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитнийрахунок за реквізитами в касі будь-якого українськогобанку (окрім кас банків - партнерів);- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитнийрахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта,відкритого в іншому українському банку, операції заяким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит".

При открытии моего депозита в условиях, утвержденных решением правления (а не в бумажке с которой можно сходить в туалет и на которую ссылаетесь вы) было написано так:



2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:

...-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки;



От вас требуют всего лишь выполнять свои же условия. Когда будет новое решение правления, тогда и будете рассказывать новые сказки. При открытии моего депозита в условиях, утвержденных решением правления (а не в бумажке с которой можно сходить в туалет и на которую ссылаетесь вы) было написано так:От вас требуют всего лишь выполнять свои же условия. Когда будет новое решение правления, тогда и будете рассказывать новые сказки. Poleg Повідомлень: 159 З нами з: 23.03.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 18 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 05:07 Vorlon написав: monobank_ua написав: Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.



Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя. Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.

Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты Это даже не просто позор, это! Тьфу на ваши депозиты

Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой! Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой! anikola13 Повідомлень: 400 З нами з: 08.02.13 Подякував: 37 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 06:09 anikola13 написав: Vorlon написав: monobank_ua написав: Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.



Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя. Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.

Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты Это даже не просто позор, это! Тьфу на ваши депозиты

Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой! Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой! сколько не пиши на ветке про репутацию и позорище результат будет нулевой - дубина и бобовоголовый решили всех обьегорить сколько не пиши на ветке про репутацию и позорище результат будет нулевой - дубина и бобовоголовый решили всех обьегорить никому не верю sens

Повідомлень: 10729 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 583584585586 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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