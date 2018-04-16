Этой компенсацией стимулируют оленизм. Если клиент финансово грамотный и может завести денежные средства без комиса- то ему балалайку. Видимо, это все рассчитано на перетягивание клиентов с примата. Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.
monobank_ua написав:sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
То, что это надо изменить в приложении всем понятно. Вранье написано в условиях кешбэка и это самое ужасное.
monobank_ua написав:sola Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте https://www.monobank.com.ua "Программа лояльності: - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів); - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит".
При открытии моего депозита в условиях, утвержденных решением правления (а не в бумажке с которой можно сходить в туалет и на которую ссылаетесь вы) было написано так:
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі: ...-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки;
От вас требуют всего лишь выполнять свои же условия. Когда будет новое решение правления, тогда и будете рассказывать новые сказки.
monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты
Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой!
monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты
Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой!
сколько не пиши на ветке про репутацию и позорище результат будет нулевой - дубина и бобовоголовый решили всех обьегорить