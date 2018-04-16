Этой компенсацией стимулируют оленизм. Если клиент финансово грамотный и может завести денежные средства без комиса- то ему балалайку. Видимо, это все рассчитано на перетягивание клиентов с примата. Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.
monobank_ua написав:sola Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
То, что это надо изменить в приложении всем понятно. Вранье написано в условиях кешбэка и это самое ужасное.
monobank_ua написав:sola Согласно нашим тарифам, которые размещены на сайте https://www.monobank.com.ua "Программа лояльності: - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів); - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки-Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на депозит".
При открытии моего депозита в условиях, утвержденных решением правления (а не в бумажке с которой можно сходить в туалет и на которую ссылаетесь вы) было написано так:
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі: ...-зарахування коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки;
От вас требуют всего лишь выполнять свои же условия. Когда будет новое решение правления, тогда и будете рассказывать новые сказки.
monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты
Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой!
monobank_ua написав:Да, действительно, ранее мы начисляли кешбэк за все платежи с карт других банков при открытии депозита, так как у нас было ограниченное количество информации есть ли комиссия за такой перевод.
Мы провели глубокий анализ рынка и настроили процесс таким образом, что теперь кешбэк будет начисляться только тогда, когда при открытии депозита взымается комиссия с карты-отправителя.
Это даже не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ! Тьфу на ваши депозиты
Интересно получается. Чтобы открыть депо у Мони, заплати раз комиссию за перевод др.банку, а потом Моня начислит тебе 0,6% кэш-бека и покажет эти 06 для налоговой!
сколько не пиши на ветке про репутацию и позорище результат будет нулевой - дубина и бобовоголовый решили всех обьегорить
guntherhouse777 написав:Монобанк, дайте те 0.6% всем, кто выявил странное желание разместить у вас депо.
В том-то и дело, что экономят какие-то жалкие копейки, а репутацию теряют сильно.
Вкладчик1234 написав:Вот вам и "живая" поддержка.
Ничего не шарящая, и футболящая клиента
Поддержка сильно ухудшилась последнее время. По вернувшемуся офпреду тоже видно, тупо копирует фразы из методички.
Лучше бы Горох вместо выделения денег на оплату такого бесполезного офпреда на форуме оплатил те жалкие 0.6% клиентам.
Очень жаль, что у вас сложилось такое мнение Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис. Если вам предоставили некачественный сервис в чате, то напишите, пожалуйста, в лс. Проверим ситуацию.
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