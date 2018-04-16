Додано: Вів 17 кві, 2018 09:06

Самым разумным со стороны Monobankа было бы отменить этот кешбек в 0,6%, а просто увеличить % ставку по депозиту для всех клиентов, а там пусть каждый решает, каким способом закинуть деньги на депозит с комиссией или без!

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